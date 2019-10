Ancelotti a Sky: "Scontro diretto fondamentale, servirà coraggio! Mertens? Chi è fresco ha più possibilità..."

Nel corso di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, prima della conferenza stampa da Salisburgo: "Napoli non vince in Champions fuori da 3 anni? Non è solo colpa mia (ride, ndr), pure di Sarri. E' una gara importante, lo scontro diretto del girone. Far bene qui è fondamentale per il passaggio del turno. Dovremo giocare con coraggio, imporre il nostro gioco, le nostre idee, le nostre qualità, sarà una gara con grande intensità, abbiamo l'esperienza dello scorso anno. E' vero che perdemmo, ma dopo 20 minuti avevamo in tasca la qualificazione. Assenze in difesa? Come nell'ultima partita, ci sono tre giocatori che hanno giocato quasi sempre, Manolas, Koulibaly e Di Lorenzo. Abbondanza in attacco? Mertens è il giocatore fresco, chi è fresco ha più possibilità di giocare di altri. C'è abbondanza, aumenta la mia difficoltà. Alla fine il giudice è il campo, non decido io la formazione, io guardo solo il campo che dà tutte le risposte. Milik? Abbiamo un allenamento che può determinare tanto. Mertens-Callejon? Non ho avuto problemi con loro, il problema contrattuale è un'altra questione, ma quello non incide sui professionisti, hanno persone che parlano per loro".