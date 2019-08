Ancelotti: "Confermiamo il carattere e le idee della la prova di Miami. Milik? Ha bisogno di tempo"

Quest'oggi alle 23.30, orario italiano, il Napoli affronterà per la seconda volta il Barcellona a Detroit, negli Stati Uniti. Ne ha in conferenza stampa Carlo Ancelotti, come riporta il sito ufficiale del club azzurro: "Nella prima gara di mercoledì col il Barcellona ho visto grande personalità. Vorrei rivederla domani".

Mister, che partita si aspetta? "Mi auguro che la squadra ripeta quanto fatto di buono a Miami. I ragazzi hanno dimostrato carattere, personalità e buone idee e non dobbiamo far altro che confermarlo in campo domani anche per incrementare la nostra fiducia".

Due settimane all'inizio del campionato, come vede la squadra? "I ragazzi che hanno cominciato il 6 luglio la preparazione hanno già un'ottima condizione. Coloro i quali sono arrivati nelle ultime settimane stanno lavorando per migliorare. Aspetteremo inoltre quelli che arriveranno la prossima settimana. Il 24 saremo pronti".

Pensa che Valverde possa schierare la miglior formazione domani? "Sinceramente penso alla mia squadra. Probabilmente darò maggiore spazio a coloro i quali hanno giocato meno minuti nella gara di Miami".

Cosa ne pensa del momento non felicissimo di Milik? "Milik è un attaccante ed è normale che nell'arco della gara abbia tante occasioni da gol, l'importante è farsi trovare lì per poter fare del suo meglio. Ha una struttura fisica imponente e ha bisogno di tempo per entrare in condizione".

Zielinski regista è una soluzione che sta dando ottimi risultati: "Piotr gioca in una posizione diversa rispetto la scorsa stagione, sta facendo bene e sono contento delle sue ultime prestazioni."