Ancelotti in conferenza: "Ko meritato, ma l'autogol fa male. Poco equilibrio? Sul primo gol un giocatore ha sbagliato posizione, sugli altri eravamo schierati"

Al termine della gara dello Stadium, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa: "La gara è molto semplice da spiegare, male nella prima ora, molto bene nell'ultima mezz'ora, tant'è che l'avevamo messa in pari e poi dopo è arrivato questo errore nostro che ci costringe alla sconfitta. Ma è una sconfitta meritata, per un'ora non abbiamo fatto bene".

Fabian non a suo agio in posizione avanzata? Meglio Lozano. "Era ben posizionato, abbiamo sofferto il pressing sui due cetrocampisti Zielinski ed Allan. Matuidi pressava Zielinski e lasciava Fabian, potevamo essere più pericolosi, forse nella ripresa loro erano più dietro e riuscivamo ad uscire meglio da dietro".

Troppi gol presi? "Bisogna difendere meglio, con più concentrazione. Il primo gol è un contropiede, gli altri eravamo piazzati ma forse troppo blandi".

Squadra senza equilibrio in campo? Troppo lunga? "Il primo sì, era uno schema preparato per arrivare al tiro, ci siamo arrivati, ma uno dentro l'area doveva uscire per aiutare Allan, non l'ha fatto, c'è stato un errore individuale. Se avessimo preso tutti i gol così allora sarebbe un problema di equilibrio, abbiamo pressato alto Pjanic, ma sul secondo e terzo eravamo piazzati, le marcature dovevano essere più feroci".

C'è un problema di personalità? Timidi all'inizio, poi sul 3-3 non c'è stata voglia di vincere ed il Napoli s'è accontentato. "Sì, abbiamo perso fiducia nella costruzione all'inizio. Poi alla fine per le energie spese per rimontare... loro le hanno finite prima, ma alla fine non le avevamo neanche noi".

I cambi all'intervallo? "Insigne ha avuto un problemino fisico alla coscia, ho preferito toglierlo. Ghoulam era ammonito, non volevo rischiare di restare in 10"

Napoli smarrito nel primo tempo? "E poi per tornare sul 3-3... il primo tempo sicuramente, l'ho detto. L'autogol fa male, sono dispiaciuto di più per come è stata fatta la prima ora".

Elmas dà energia e carattere, si candida per giocare dall'inizio? "Certo, come tutti quelli che ci sono. Ora ho cercato di schierare gli stessi, poi alla ripresa inizieranno le rotazioni in tutti i ruoli".

Lozano è pronto per essere titolare? "Lozano molto bene, è entrato con carattere, personalità, darà molto quest'anno".