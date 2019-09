Ancelotti in conferenza: "Meglio la ripresa col Cagliari! Persi i due centrali nel momento più importante, difesa inedita..."

Inizierà tra pochi minuti la conferenza stampa di Carlo Ancelotti. Dalla sala stampa del San Paolo, l'allenatore del Napoli analizzerà il match contro il Brescia.

14.54 - Ha inizio la conferenza stampa di Carlo Ancelotti.

Come mai il turnover Meret-Ospina?

"Sono due portieri molto affidabili, molto seri. Rientra nella logica dell'alternanza e sarà così".

Dieci gol subiti in cinque partite in campionato.

"Ne abbiamo incassati sette nelle prime due. Dobbiamo trovare la condizione migliore da parte di tutti, c'è una difesa abbastanza nuova e ci sono state alcune defezioni. Oggi abbiamo perso i due centrali nel momento topico del match, ma nell'ultimo periodo la difesa s'è comportata bene".

Come stanno Manolas e Maksimovic?

"Come stanno ancora non lo so, saranno valutati domani e vedremo se saranno disponibili per mercoledì. Nella ripresa non abbiamo giocato con la stessa lucidità, poi si sono infortunati i due centrali e non siamo più riusciti a costruire da dietro. Abbiamo optato per la palla lunga e perso un po' di sicurezza"

Come mai un centrocampista al posto di Llorente?

"Llorente era stanco e ho messo un centrocampista in più per provare ad avere una gestione migliore in fase di possesso"

Come mai Younes non è stato ancora utilizzato?

"Non è stato ancora utilizzato perché probabilmente in questo periodo ho visto giocatori in condizioni migliori. Avrà le sue opportunità".

C'è solo l'Inter a dare fastidio alla Juventus o c'è anche il Napoli?

"Meglio non dirlo, pensiamo agli impegni che abbiamo. Quella di mercoledì sarà una gara di Champions fondamentale. L'Inter ha iniziato il campionato in maniera straordinaria ed è giusto che abbia le luci della ribalta".

Meglio oggi o mercoledì?

"Il primo tempo è stato meglio oggi, la ripresa meglio quella col Cagliari. Poi ci sono stati tanti problemi, nel finale ho giocato con una coppia di centrali che non avevo mai utilizzato. Di Lorenzo è un calciatore con una grandissima intelligenza".

15.00 - Conclusa la conferenza stampa.