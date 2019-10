Ancelotti sfida il tabù: in Champions non si vince in trasferta da quasi 3 anni

A Salisburgo anche per sfatare il tabù trasferta: il Napoli, in Champions, non vince lontano dal San Paolo da quasi tre anni. La statistica la riporta Il Mattino oggi in edicola. L'ultimo successo esterno è arrivato il 6 dicembre 2016 sul campo del Benfica quando il Napoli col 2-1 blindò il passaggio agli ottavi di finale. Da allora sono pareggi e sconfitte per gli azzurri, un percorso negativo la cui rotta va invertita già domani in terra austriaca. Una partita fondamentale per la classifica: il Napoli vuole blindare il primo posto ma per farlo servirà grande applicazione oltre che cinismo in zona realizzativa. E tanta personalità per tornare a trionfare distanti dal San Paolo.