Anguissa: "Sarebbe un fallimento non vincere lo scudetto. Mi rifiuto di pensarlo. Sull'Eintracht e Spalletti..."

Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un'intervista all'ex calciatore camerunense Benjamin Moukandjo per beIN Sports: "Sarebbe un fallimento non vincere lo scudetto. No, non è possibile, mi rifiuto di vedere questa eventualità e per questo ci muoveremo, daremo tutto fino alla fine. Non voglio pensare che quest'anno non sia nostro, faremo di tutto per farlo nostro.

Sull'Eintracht: "Non guardo molto gli avversari, non voglio anticipare come giocano, mi piace vivere il momento. Ho visto alcune partite del Francoforte, è una grande squadra che gioca davvero bene, che ha messo su un po' di intensità. Non sono sorpreso di vederli lì".