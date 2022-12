Antalyaspor-Napoli 2-3, le pagelle: Raspadori incanta, poi prove di difesa a 3 e tanti giovani

Le pagelle di Antalyaspor-Napoli 2-3

Mario Rui 6 - Qualche buono spunto, anche diversi errori a cui spesso riesce a rimediare con lunghe rincorse. Nel 4-2-3-1 accompagna con meno impeto dando equilibrio ai quattro davanti (dal 45' Zedadka 6 - A tutta fascia a cinque, si muove anche bene ma nello stretto fatica in termini di qualità, come in occasione della falcata finale verso la porta)

Di Lorenzo 6 - Schierato da centrale per l'assenza di Kim e le indisponibilità di Rrahmani e Juan Jesus. Buon primo tempo senza particolari scompensi, facendo ripartire anche molto bene l'azione (dal 45' D. Hysaj 6 - Classe 2006, cugino dell'ex azzurro Elseid, ha la gioia di un tempo in campo in prima squadra, anche se in una ripresa con tanti cambi e meno compattezza anche se nel 3-5-2 si muove bene perché lo interpreta già con la Primavera)

Meret 6 - Chiamato in causa quasi esclusivamente sul gol su cui comunque può poco. Giro palla, qualche uscita piuttosto agevole e poco altro. (dal 75' Marfella 5,5 - Un quarto d'ora in cui però l'Antalyaspor ha una punizione dal limite che trasforma in gol sul suo lato e su cui poteva fare sicuramente qualcosa di più sia come posizionamento che come slancio)

Lobotka 6,5 - Inizia a ruotare su se stesso e trova sempre uno sbocco quando i turchi pressano e chiudono i varchi. Pressa in avanti richiamando i compagni appena cala l'intensità e si apre qualche spazio alle spalle(dal 45' Demme 6 - Fraseggio senza strafare, chiude 45' importanti per riprendere ritmo. Nell'ultimo quarto d'ora, dopo la girandola di cambi, diventa anche capitano e può essere anche un segnale per il mercato di gennaio)

Elmas 6 - Chiamato a dare più equilibrio, agendo più basso rispetto al solito. Smista palla con pulizia, non sempre è nelle condizione di poter far valere il suo inserimento (dal 45' - Gaetano 6,5 - Ha voglia e riesce a distinguersi sia in non possesso, combattendo come se fosse un match vero, ma anche dando qualità sventagliando o calciando verso la porta)

Politano 7 - Sembra già brillante. Alla prima vera palla punta l'uomo e trova il gol. Dialoga bene partendo largo, quando stringe trova buone combinazioni. Prende un colpo, ma rientra e chiude un buon primo tempo (dal 45' Zerbin 6 - Da quinto a tutta fascia si sacrifica molto difensivamente, poi si distende ma con risultati alterni al momento della scelta finale)

Raspadori 7,5 - Fa tutto lui e prova a lanciare un messaggio a Spalletti soprattutto per il 4-2-3-1 che lo vede brillare tra le linee. Da una sua pressione nasce il gol mettendola all'incrocio, poi trova l'assist per Politano, un palo a portiere battuto, manda in porta anche i compagni a ripetizione e nella ripresa trova il tris (dal 75' Spavone sv)

Kvaratskhelia 6,5 - Sprazzi dell'artista georgiano che ai tifosi mancavano dal 29 ottobre (col Sassuolo). La lombalgia che gli ha fatto saltare tre gare è un ricordo: danza sul pallone, alza la pressione e dialoga con i compagni. Non trova gol o assist, ma è un dettaglio (dal 45' Ndombelé 6,5 - Buon secondo tempo, andando subito al tiro e poi servendo l'assist per il 3-1 di Raspadori)

Osimhen 6 - Raspadori tra le linee gli toglie sicuramente un bel po' di palloni da gestire. Non è molto cercato, ma il Napoli poi arriva in area con così tanta qualità che alza pochi palloni per lui e ancora meno quelli per la sua profondità (dal 45' Simeone 6 - Subito vicino al gol ad inizio ripresa, poi colpisce anche un palo a portiere battuto)