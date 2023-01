Anticipazione Cds: "Scontri A1, verso lo stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Napoli!"

Secondo quanto riportato dal Corrieredellosport.it non ci saranno però provvedimenti in vista di Napoli-Juventus

TuttoNapoli.net

Nella giornata di oggi è andato in scena al Viminale un incontro tra il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, e quello della FIGC, Gabriele Gravina, dopo gli scontri sull'A1 di domenica scorsa, e l'indicazione è quella di andare verso la chiusura delle trasferte per i tifosi di Roma e Napoli. Secondo quanto riportato dal Corrieredellosport.it non ci saranno però provvedimenti in vista di Napoli-Juventus, big match della diciottesima giornata di serie A.