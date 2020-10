Arretrati, commissioni e ingaggio, così Milik ha fatto saltare 3 trattative per restare a scadenza

Nulla da fare, Arek Milik è rimasto a Napoli perché preferisce andare a scadenza. Non solo non giocherà in azzurro, non essendoci spazi, ma - riferisce Il Mattino - neanche si allenerà più con i compagni restando quindi fuori rosa. Il polacco ha deciso di rifiutare tre squadre - Roma, Tottenham e Fiorentina - ed ogni volta ha trovato un motivo per mandare tutto a monte. Una volta gli stipendi arretrati, un'altra la commissione del suo agente addirittura per il passaggio dall'Ajax al Napoli, un'altra per la richiesta di non scendere sotto i 5mln di ingaggio in tempi di pandemia. Ci riproverà a gennaio, ma il club ora punta i piedi e - si legge - senza un'offerta importante non lo libererà e dovrà attendere giugno.