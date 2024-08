Arriverà un esterno a destra, Cds: "Il primo obiettivo gioca in Liga"

Il progetto di acquistare un’alternativa sulla fascia destra resiste sin dall’inizio del mercato. Il Napoli valuta l’ingaggio di Thierry Correia, portoghese, 25 anni, esterno del Valencia finito sull’affollata lista delle idee di quest’ultima, forsennata sessione di piazza affari del calcio.

Come scrive il Cds, nonostante la possibile uscita di Mario Rui, richiesto dal San Paolo, il club azzurro è più orientato ad acquistare un’alternativa a destra, al momento regno di esclusiva proprietà di Mazzocchi considerando che Di Lorenzo è stato impiegato da Conte sistematicamente da marcatore destro della linea difensiva a tre sia contro il Modena, sia contro l’Hellas. La storia Correia, comunque, non è semplice: ha il contratto in scadenza nel 2026 e con il Valencia ha collezionato un bel po’ di presenze, sempre al centro del progetto e anche in prima fila della formazione titolare schierata da Baraja all’esordio in Liga contro il Barcellona.