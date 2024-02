Arriverà un quarto allenatore o ADl finalmente cambierà il management?

Così scrive Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica che si chiede

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Più che la squadra, la Champions sembra respingere la società. Dal presidente Aurelio De Laurentiis all’amministratore delegato Chiavelli ai direttori sportivi Meluso e Sinicropi". Così scrive Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica che si chiede: "Dovrà subire altre critiche il presidente mai così bersagliato, arriverà un quarto allenatore o sarà finalmente migliorata la qualità del management, il personale che cura il casting dei nuovi talenti?"

Il quotidiano si sofferma poi sul clamoroso errore di Juan Jesus e sulla cervellotica scelta estiva

"Nessuno si è accorto dell’errore seriale che sconvolge la stagione del Napoli. Perso Kim, qualcuno ha pensato di sostituire il miglior difensore centrale del campionato, in lista di sbarco da febbraio al prezzo fisso di 50 milioni con un giovane, promettente, ma sconosciuto brasiliano. Natan Bernardo De Souza di San Paolo, 23 anni e 20 giorni, cartellino 10 milioni, un quinto di Kim, inchiodato alla panchina anche dal terzo allenatore. In quel ruolo gioca Juan Jesus, maturo brasiliano di 32 anni da Belo Horizonte, riserva l’anno scorso ma titolare oggi. È considerato, bontà sua, migliore di Natan. Il goffo errore che a pochi secondi dalla fine sottrae al Napoli la vittoria di un meritato rilancio rivela le sue impronte. Juan Jesus svanisce come un fantasma al centro dell’area, minuto 95, offrendo il gol all’angolano Luvumbo".