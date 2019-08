AS - Senza Pogba gli ultimi 'colpi' del Real possono essere James e Bale: colombiano ha fiducia del club

Zidane voleva Pogba, ma l'affare è quasi tramontato. Troppo alta la richiesta di 180 milioni del Manchester United. Le alternative, Eriksen e Van de Beek, sono state scartate da Zidane. "Se non arriva Pogba, preferisco mantenere ciò che ho" le parole del tecnico alla dirigenza. Così, il quotidiano AS, fa sapere che, senza Pogba, potrebbero restare a Madrid due esclusi eccellenti come Bale e James Rodriguez. Il colombiano avverte la fiducia della società e, dipendesse dal club, resterebbe sicuramente a Madrid. Ma Zidane, fino a questo momento, lo ha escluso dal progetto tecnico. Eppure con la chiusura del mercato che si avvicina e Pogba sfumato, entrambi potrebbero tornare nel giro diventando così due acquisti a tutti gli effetti. Il Napoli, ovviamente, si augura di no...