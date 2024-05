Assalto Psg a Kvara! Dalla Francia: ADL dice no! Pronta maxi-clausola, cifre e dettagli

l Psg resta molto lontano da Kvicha Kvaratskhelia nonostante sia stato indicato come obiettivo primario per sostituire Mbappè.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Psg resta molto lontano da Kvicha Kvaratskhelia nonostante sia stato indicato come obiettivo primario per sostituire Mbappè. A fornire ulteriori aggiornamenti sono i colleghi francesi di Footmercato, che raccontano dell'intenzione del Napoli di tenere la stella georgiana. I partenopei infatti non hanno neanche fissato una cifra sopra i 100mln di euro perché non hanno intenzione di separarsi da Kvaratskhelia e del resto De Laurentiis - si legge - non ha mai venduto una delle sue stelle prime di tre anni nel club.

L'obiettivo del Napoli è unicamente quello di arrivare al rinnovo di Kvara, attualmente con un ingaggio di poco più di 1mln di euro. Il club azzurro ha intenzione di alzare lo stipendio a 6 milioni di euro netti annui, inserendo nella trattativa una clausola rescissoria stimata in 150 milioni di euro. Un muro alto per il Psg considerando che il Napoli già perderà Victor Osimhen.