Assalto West Ham per Zielinski! ADL chiede oltre 45mln per chiudere, le ultime

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo l'offerta da 40 milioni di euro per Gianluca Scamacca. Assalto del West Ham per Piotr Zielinski. Gli hammers sono in trattativa per l'acquisto del centrocampista polacco che il Napoli darà via solo per un'offerta molto importante, da almeno 45 milioni di euro.

Gli hammers negli scorsi giorni hanno effettuato un sondaggio anche per Lozano, ma in questo caso l'alto ingaggio dell'ala messicana ha subito frenato la trattativa. Per Zielinski, invece, il discorso è diverso: potrebbe essere lui il centrocampista offensivo chiesto da David Moyes.