Avanza Papastathopoulos: da mercoledì è in contatto con l'ex compagno di squadra Gattuso

Temendo un epilogo negativo per Gabriel, il Napoli già da giorni pensa a Sokratis Papastathopoulos, 32enne ieri papà per la terza volta ed ex compagno di Gattuso al Milan. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il difensore greco ha avuto modo di parlare a lungo con Gattuso tra mercoledì e giovedì e la sua è un'opzione percorribile, in modo da avere coppie in ogni ruolo. Senza ansia perché si sarà modo risentirsi e definire eventualmente i dettagli.