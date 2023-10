Avete ascoltato Politano? La svolta sembra arrivata, almeno fuori dal campo

Dichiarazioni non banali e che segnano un cambio di rotta. Per ora fuori dal campo in attesa della continuità di risultati.

Non può essere la vittoria col modesto a Verona a spazzare via tutti i dubbi di queste settimane intorno al Napoli ed a Rudi Garcia. Solo il tempo - nello specifico sicuramente questa settimana che proseguirà con Union Berlino e Milan - darà risposte più precise. Ascoltando i protagonisti, però, dopo le uscite di ADL e Garcia degli ultimi giorni, la sensazione è che davvero qualcosa sia cambiato. Per ora fuori dal campo. "Dobbiamo ricompattare il gruppo, non sentire quello che dice la gente sul mister, fare in campo quello che dice lui e portargli rispetto per le scelte che fa", un passaggio delle parole di ieri a DAZN di Matteo Politano, proprio uno dei giocatori che ha reagito ad una sostituzione del tecnico francese.

Ed ancora a Sky poi ha aggiunto: "Quando c'è un cambio allenatore non è mai semplice, soprattutto quando vieni da un campionato vinto dominando per tutto l'anno. Ma ci siamo compattati, anche io ho fatto "mea culpa" dopo il gesto contro la Fiorentina, la cosa più importante è avere rispetto per i ruoli. Sento una grandissima fiducia da parte del mister, sono felice che mi dia opportunità e spero di ripagare la sua fiducia in campo. Solo così si dimostra il proprio valore“. Dichiarazioni non banali e che sembrano segnare un cambio di rotta. Per ora fuori dal campo, in attesa della continuità di risultati.