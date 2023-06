Benitez a Sky: "Ritorno a Napoli? Sto aspettando, voglio vincere ancora ma decide qualcun altro"

Intervistato da Sky Sport direttamente da Istanbul per la finale di Champions, l'ex tecnico del Napoli Rafa Benitez con una battuta s'è proposto ad ADL

TuttoNapoli.net

© foto di Imago/Image Sport

Intervistato da Sky Sport direttamente da Istanbul per la finale di Champions, l'ex tecnico del Napoli Rafa Benitez con una battuta s'è proposto ad ADL:

"Mi ricordo quando sono arrivato al campo, ricordo benissimo quella finale. Cosa ho detto all'intervallo? Non avevamo niente da perdere, bastava un gol per rientrare in partita. E così è stato. Inter? Ho un buon rapporto con loro ma devo essere neutrale. Guardando la Premier, vedendo l'Arsenal e il City, già sapevo che avrebbe vinto il City. Guardiola ha esperienza, nell'Inter nessuno invece. Questo è un vantaggio, così come ovviamente la qualità della squadra. Tatticamente la fase difensiva a 5 mi lascia qualche dubbio. Il City attacca bene, ma se l'Inter si difende bene, attacca due contro due e lavora bene può mettere in difficoltà il City. Devono sempre pensare di poterla vincere, bisogna resistere fino a 20 minuti dalla fine, poi ci si prova".

"Torno al Napoli? Sto aspettando, voglio ancora vincere, non voglio stare a metà classifica. La decisione è di qualcun'altro. Io sono preparato, guardo e analizzo tutto, lo faccio sempre e vorrei farlo fino alla fine dei miei giorni".