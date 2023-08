Benitez ammette: "Gabri Veiga? C'è un'offerta ufficiale, vedremo come andrà a finire. Merita una big..."

TuttoNapoli.net

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, oggi al Celta Vigo, parla del futuro di Gabri Veiga a La Gazzetta dello Sport: "L’anno scorso ha fatto una grande stagione e ha l’età e il potenziale per crescere e diventare un giocatore importante. Pertanto è normale che attragga l’attenzione di grandi squadre di altri campionati, con capacità economiche per affrontare il suo prezzo. Oggi sappiamo che c’è un interesse ufficiale, vedremo come andrà a finire. Per noi è così importante che se resta è un’ottima cosa, ma non so cosa dirà il mercato".

Sembra rassegnato.

"Le ho già offerto l’assist, può bastare no?".