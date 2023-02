Benitez e il siparietto con Spalletti: "A novembre gli dissi che avrebbe vinto scudetto, ecco come reagì"

Il tecnico spagnolo lo racconta durante un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

Perché?

"Per come stava giocando il Napoli, per i giocatori che ha e soprattutto per l’allenatore che ha: Spalletti è un tecnico d’esperienza, e con l’esperienza si maneggiano meglio le situazioni e si fanno meno errori. Per questo il successo del Napoli non mi sorprende. Continuo a seguirlo, vedo tante partite, ho tanti amici li, raccolgo informazioni. E sono tutte positive. La squadra è in forma. È vero che la Juventus ha i suoi problemi e il Milan non sta bene, ma non si possono sminuire i grandi meriti del Napoli. E sa dove si vede la sua grande forza? In Europa. Questa è una squadra che in Champions sta lottando al meglio. Saranno campioni d’Italia con pieno merito".