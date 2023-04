Biglietti Milan-Napoli, CdS: "Per chi non è abbonato l'acquisto sarà missione impossibile"

Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport si parla della vendita dei biglietti del settore ospiti per Milan-Napoli,

Più che una maratona sarà come la finale olimpica dei 100 metri: vincerà il più veloce. Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport si parla della vendita dei biglietti del settore ospiti per Milan-Napoli, andata dei quarti di Champions che si giocheranno a San Siro il 12 aprile.

"Il più veloce e il più fortunato: oggi alle 18 comincerà la vendita dei biglietti del settore Ospiti di San Siro, in vista del primo atto dei quarti di Champions, Milan-Napoli, in programma mercoledì alle 21 a Milano. I tagliandi a disposizione sono 3.700, praticamente nulla al cospetto dell'impressionante richiesta, e tra l'altro fino alle 18 di sabato sarà un affare riservato esclusivamente ai diecimila abbonati (circa), titolari del diritto di prelazione. In altre parole: la prevendita sarà aperta e chiusa molto presto considerando i numeri in gioco, e l'acquisto di un biglietto per chi non è abbonato sembra da considerarsi a priori una missione impossibile. Le realistiche previsioni sono queste".