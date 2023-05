Bologna-Napoli 2-2, le pagelle: Osi blinda l'obiettivo, Bereszynski cresce, ma i cambi non incidono

Le pagelle di Bologna-Napoli 2-2

Gollini 6,5 - Almeno un paio di interventi molto importanti ed anche sul gol smanaccia come può ma non può fare nulla sulla respinta. Così come sul raddoppio.

Bereszynski 6,5 - Ha un'altra chance e fa sicuramente meglio rispetto a Monza. Tiene in qualche modo un cliente scomodo come Barrow, accompagna come può servend anche l'assist per il raddoppio di Osimhen e nel finale salva in extremis da ultimo uomo.

Rrahmani 6 - Un giallo evitabile dopo un paio di ottimi interventi all'interno di una prova con la solita applicazione. Se la cava con un paio di letture interessanti quando puntato uno contro uno mentre rischia sul diagonale di Arnautovic

Kim 6,5 - Sempre molto aggressivo, fin troppo tentando l'anticipo spesso anche a metà campo. Prende un giallo molto presto che non lo condiziona minimamente, ma gli farà saltare l'ultima (della stagione o assoluta?) al Maradona (dal 78' Juan Jesus sv)

Olivera 5,5 - Non demerita in entrambe le fasi di gioco. Entra in qualche modo sfortunatamente sui due gol e forse poteva fare di più sulla respinta ma anche sull'angolo del gol anche se De SIlvestri lo sposta con un po' di mestiere prima di colpire

Anguissa 6,5 - Si conferma tra i migliori, come nelle ultime uscite, anche se manca nella zampata decisiva o nel passaggio illuminante. Vince tanti duelli e si sacrifica anche quando c'è da rincorrere sulle transizioni del Bologna.

Lobotka 6 - Sbaglia poco (chiude col 95% di precisione), ma gioca meno palloni del solito, appena 43, ed in posizioni in cui risulta abbastanza leggibile. La gara molto aperta porta i compagni anche a scavalcarlo e quindi non si propone ai soliti livelli.

Zielinski 6,5 - Si esalta nell'uscire dalla pressione del Bologna, con le sue sterzate tipiche, ma anche nell'alzare a sua volta il pressing spesso al fianco di Osimhen per schermare il secondo centrale rossoblù e portare talvolta alla riconquista alta (dall'86' Gaetano sv)

Zerbin 6 - Apprezzabile soprattutto lo sforzo in pressione alta: si sacrifica chiudendo ogni varco, ma in fase di possesso invece non sempre è preciso e alla lunga perde lucidità e sbaglia anche diverse scelte finali (dal 79' Zedadka sv)

Osimhen 7,5 - Doppietta e allungo decisivo per blindare la classifica marcatori. Sfrutta il regalo di Skorupski all'ennesima pressione altissima e sblocca il risultato, poi lo stesso portiere gli nega la doppietta con un guizzo su un colpo di testa ben indirizzato ma è solo questione di tempo perché arriva con un bel diagonale che corona una prova straordinaria su tutto il fronte d'attacco (dal 65' Simeone 6 - Non manca l'impegno, alzando spesso da solo la pressione, ma non riesce ad incidere per chiudera o nell'assalto finale)

Kvaratskhelia 6,5 - Non viene triplicato come nell'ultimo periodo, sfiora un gran gol ma ha più spazio soprattutto per mandare in porta i compagni. Diversi slalom, ma anche qualche errore quando prova a mettersi in proprio pur risultando sempre pericolosissimo (dal 65' Raspadori 5,5 - Non un grande impatto, gli spazi ci sono ma è autore di diversi errori)