Bomba da Udine: "Pafundi non rinnova, può andare al Napoli per 10mln più bonus"

Da Udine il Gazzettino per primo ha parlato della ‘grana’ Pafundi

TuttoNapoli.net

Da Udine il Gazzettino per primo ha parlato della ‘grana’ Pafundi, rivelando dei problemi ‘contrattuali’ con la società che gli offre un prolungamento che il giovane talento classe 2006 rifiuta. Entrambe le parti sono ferme sulle rispettive posizioni. Come scrive il quotidiano, non è nemmeno da escludere la cessione del talento (al Napoli?) per una decina di milioni più una serie di bonus a medio e lungo termine per cui se Pafundi poi dovesse esplodere l’ Udinese avrebbe un adeguato ritorno economico. La diplomazia comunque sta lavorando per convincerlo a firmare.