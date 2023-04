Bomba del Cds - Juve spinge su Giuntoli, ADL pensa ad Accardi dell'Empoli

L’ombra Juve su Giuntoli, ma c’è Accardi titola il Corriere dello Sport raccontando della telefonata della Juventus al ds del Napoli

© foto di Federico De Luca

L’ombra Juve su Giuntoli, ma c’è Accardi titola il Corriere dello Sport raccontando della telefonata della Juventus al ds del Napoli il regista della ricostruzione estiva che porterà allo Scudetto: "La Juve ha sistemato virtualmente Giuntoli nei propri uffici, aspetta di capire quali siano i margini per strapparlo a De Laurentiis, perché c’è un contratto da un 1,4mln di euro che scadrà soltanto nel 2024 e, ora che le frizioni di gennaio del 2021 sono state sistemate nel sottoscala, non sarà poi semplice stracciare quell’accordo in anticipo.

Il Napoli ufficialmente non sa, semmai ha intuito o ascoltato il chiacchiericcio di un microuniverso nel quale c’è sempre un amico che spiffera un’anticipazione, e quindi ha dato un’occhiata in giro, si è informato ed ha cominciato a interrogarsi. A De Laurentiis è piaciuto tanto l’Empoli: è terra fertile, in cui germoglia il calcio e c’è un humus nel quale s’è formato Pietro Accardi, quarant’anni, ex difensore, diesse di una fabbrica di campioncini da esportare ovunque, Napoli compreso. Ha fiuto, lo sguardo lungo e una stanza che l’aspetterebbe, se la Juve la libera".