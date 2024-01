Bomba del Times: Mourinho vuole restare in A e in settimana incontra ADL!

José Mourinho non è più l'allenatore della Roma e pensa già al futuro. E il futuro potrebbe anche chiamarsi Napoli.

José Mourinho non è più l'allenatore della Roma e pensa già al futuro. E il futuro potrebbe anche chiamarsi Napoli. Negli ultimi giorni è emerso un contatto tra Aurelio De Laurentiis e il suo procuratore, Jorge Mendes, e adesso il Sunday Times, direttamente dall'Inghilterra, lancia la bomba: in settimana lo Special One incontrerà il presidente azzurro.

Il tecnico portoghese - si legge - punta a un ritorno immediato dopo l'addio alla Roma e preferirebbe restare in Italia, spostandosi in un club con risorse economiche più importanti rispetto a quello giallorosso. E il Napoli lo è. Il tabloid inglese scrive che Mourinho è pronto a vedersi con De Laurentiis per capire i margini di manovra. Corteggiato anche dalla Saudi Pro League, Mou vorrebbe rimanere in Europa e questa settimana sarà spettatore di un match della Serie A per dimostrare la sua volontà di restare nel calcio italiano.