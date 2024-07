Bomba di Tuttosport - Giuntoli rilancia, ma Buongiorno sceglie Napoli: "Alla Juve non posso!"

La Juventus ha provato a tentare Alessandro Buongiorno. Offerta super al Torino per anticipare il Napoli, inserirsi tra De Laurentiis e Cairo e convincere il difensore. Ne parla il quotidiano torinese Tuttosport, vicino anche alle vicende bianconere, quest'oggi in edicola:

“Giuntoli è tornato a bussare al Toro con 42 milioni più 5 di bonus però il difensore non vuole tradire i tifosi granata: ha scelto Conte e il Napoli festeggia. De Laurentiis è salito a 35 milioni più 5 di premi per accontentare Cairo. Intanto il giocatore tratta clausola rescissoria e diritti d’immagine". Lo stesso giocatore, si legge, avrebbe così risposto alla Juve: "Non posso". Da giocatore del Torino, nato tifoso del Torino e nel vivaio del Toro, non avrebbe mai tradito i granata per la Juventus.