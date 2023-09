Braga-Napoli 1-2, le pagelle: un autogol salva un brutto secondo tempo, ma ancora non ci siamo

Le pagelle di Napoli-Braga 1-2

TuttoNapoli.net

Meret 6,5 - Subito pronto dopo pochi minuti nel salvare il risultato. Da quel momento in poi si fa trovare pronto su respinte e uscite, a volte fino alla propria trequarti, ed è incolpevole sul gol e l'ultimo tentativo.

Di Lorenzo 7 - Prima costringe Matheus al miracolo, poi firma il gol a fine primo tempo che sembra poter incanalare la gara prima delle diffcoltà della ripresa. E' comunque il più solido del pacchetto difensivo anche quando inizia a ballare.

Rrahmani sv - Neanche il tempo di tornare, dopo il match saltato col Genoa a scopo precauzionale, ed ecco che arriva l'infortunio (dal 14' Ostigard 5 - Inizia anche bene, poi forse esagera con qualche lancia e nel finale va in bambola perdendo il pallone che porta al pareggio e poi rischiando in altre situazioni)

Juan Jesus 5,5 - Diverse sbavature sin dall'inizio e nel finale affonda anche per le difficoltà collettive con gli avversari che gli sbucano da tutte le parti. Fa quello che può, ma si perde il taglio del gol e rischia non poco in un paio di situazioni.

Olivera 5,5 - In diverse circostanze va in difficoltà a livello difensivo fronteggiando Bruma. Accompagna poco, con risultati alterni nell'ultimo tocco, e nel finale sembra tra quelli più in confusione nell'assalto finale del Braga.

Anguissa 5,5 - Non un buon inizio, faticando molto anche nelle cose più elementari. Cresce sicuramente alla distanza, si vede anche in zona offensiva, e lancia qualche timido segnale. Brivido nel finale, evitando l'intervento per non commettere fallo da rigore.

Lobotka 6 - Da salvare perché nel finale si cimenta anche in un lavoro non proprio a lui congeniale. Copre più metri del solito, ma non perde lucidità quando deve smistare o far ripartire l'azione.

Zielinski 6 - Altalenante nella stessa partita. Si divora il 2-0 con un tiro-cross che finisce per non essere né l'uno né l'altro. Troppo leggero nell'azione del pari, poi haa il merito comunque di far partire il cross teso che porta all'autogol pesantissimo (dal 90' Natan sv - L'esordio nel momento più difficile quando il Braga spinge alla ricerca del pari e col Napoli in affanno)

Politano 6 - Inizia bene, combina con qualità con Di Lorenzo e non solo ed è tra i più pericoloso. Cala alla distanza, non ha i 90 minuti e soffre nei ripiegamenti e Garcia ricorre al cambio (dal 65' Raspadori 6 - Innesca diverse azioni, poi arretra così come tutti i compagni di squadra e deve correre molto, spesso a vuoto)

Osimhen 6,5 - Inizia sparacchiando sul portiere Matheus che poi gli nega il gol con un prodigio. A portiere battuto è la traversa a respingere la sua sassata ed entra comunque nel gol del vantaggio con l'assist. Nella ripresa conferma di non essere al 100% arrivando spesso un attimo dopo, sbagliando anche un controllo per involarsi poco prima dell'1-1 (dal 90' Simeone sv)

Kvaratskhelia 5,5 - Ancora una prova deludente. Sale di livello a fine primo tempo con un paio di fiammate delle sue che portano prima all'episodio del rigore e poi al colpo di testa di Osimhen che accomoda per Di Lorenzo, ma nell'ambito di tante palle perse. Nella ripresa si mette ancora di più in proprio, manda un tiro sulla montagna e viene sostituito (dal 65' Elmas 6 - Qualche scambio di qualità nello stretto, ma entra nella fase peggiore della gara, con i compagni molto bassi, e si ritrova più che altro a rincorrere a vuoto).