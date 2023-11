Brutto incidente stradale per Edo De Laurentiis: ferite due ragazze e un bambino

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI PAREGGIA CONTRO LA VIRTUS ENTELLA: FINISCE 1-1 A CERCOLA Il Napoli Primavera ha pareggiato con la Virtus Entella per 1-1 nella settima giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B Il Napoli Primavera ha pareggiato con la Virtus Entella per 1-1 nella settima giornata di campionato di Primavera 2 - Girone B LE ALTRE DI A FIORENTINA-JUVENTUS, LE FORMAZIONI UFFICIALI: OUT L'EX VLAHOVIC Scendono in campo alle 20:45 Fiorentina e Juventus per la sfida serale della 11^ giornata di Serie A. Scendono in campo alle 20:45 Fiorentina e Juventus per la sfida serale della 11^ giornata di Serie A.