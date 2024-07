Buongiorno, oggi incontro Manna-Riso per la chiusura definitiva: ribadito il 'no' a Juve e Inter

In primo piano

Oggi alle 08:35

Manca praticamente soltanto l'annuncio, che arriverà nei prossimi giorni: Alessandro Buongiorno sarà un nuovo calciatore del Napoli. Stando a quanto riferito da Tuttosport oggi in edicola, infatti, tutti i problemi sono stati risolti e a brevissimo il ragazzo cresciuto al Filadelfia fin da quando aveva 7 anni diventerà un nuovo calciatore azzurro. L'operazione si è chiusa sulla base di un'offerta da 35 milioni di euro più 5 di bonus, di cui 4 facilmente raggiungibili. Questo è quanto si legge sul quotidiano piemontese:

"Alessandro è già visto come un eroe a Napoli, sia perché ha detto e ripetuto quel "non posso" alla Juve che lo voelva a ogni costo e che aveva offerto fino a 42 milioni più 7 di bonus a Cairo, sia perché ha dato una parola a Conte e poi l'ha mantenuta, nonostante il tentativo dell'Inter di intromettersi in extremis dopo i tanti, vani assalti della società bianconera".

Oggi, sottolinea Tuttosport, ci sarà un nuovo incontro tra l'agente Beppe Riso e il direttore sportivo Giovanni Manna in cui saranno messi a punto i dettagli, dai diritti d'immagine ai premi. Buongiorno avrà un ingaggio a salire, da 2,8 milioni di euro a netti fino a oltre 3 milioni più bonus, e anche una clausola da 70 milioni valida solo dal 2027, ossia da quando scadrà il contratto di Antonio Conte.