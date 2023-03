Caccia a nuovi affari alla Kvara: da Saine e Diop a Papa Diallo, quali sono i talenti seguiti da Giuntoli

Il Napoli è alla ricerca di nuovi talenti da scovare, nuovi giovani da sgrezzare, insomma è caccia aperta ai nuovi affari alla Kvaratskhelia.

Il Napoli è alla ricerca di nuovi talenti da scovare, nuovi giovani da sgrezzare, insomma è caccia aperta ai nuovi affari alla Khvicha Kvaratskhelia. D'altronde il mercato del Napoli deve posarsi per forza di cose anche su quest'aspetto, al fine di tenere i conti in ordine e la rosa competitiva.

Stando a quanto riferito da Il Mattino sono tre i calciatori che la società partenopea tiene d'occhio per il futuro. Alagie Saine è un difensore centrale dell'Horsens, club danese, e della nazionale gambiana; Pape Diop, altro gioiellino seguito, agisce invece da centrocampista nello Zulte Waregem, in Belgio, e nella nazionale senegalese; infine Papa Diallo, esterno destro del Metz, anche lui senegalese come Diop.