Calciomercato Napoli dipenderà da indice liquidità: per nuovi colpi serviranno cessioni

vedi letture

A gennaio servirà per il Napoli un centrocampista ma dopo il mercato estivo bisognerà valutare in modo oculato i prossimi innesti. In vista di gennaio, e dopo i grandi investimenti estivi, il Napoli dovrà fare i conti come tutti con l’indice di liquidità: per aggiungere anche in prestito nuovi elementi - e nuovi ingaggi - dovrà eventualmente prima cedere per soddisfare i parametri calcolati attraverso il rapporto tra il costo del lavoro allargato e i ricavi. Il club è in attesa delle decisioni del Consiglio Federale.

Di certo, dovrà rispettare il limite d’età per le liste: ovvero, possono arrivare solo under 23 se non escono over. Lo si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola. Quindi prima cedere e poi acquistare, d'altronde anche per la lista Serie A ormai completa per aggiungere nuovi giocatori bisognerà prima fare spazio con delle cessioni. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi.