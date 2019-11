Callejon in Cina a gennaio: ieri è rimasto in disparte nel confronto ADL-squadra

Colpisce, in questa fase, la posizione di Callejon, scrive quest'oggi Il Mattino sottolineando che il calciatore si comporta come se fosse ai titoli di coda della sua avventura napoletana. Anche ieri se ne è stato quasi in disparte nel confronto ADL-squadra, pur essendo stato tra quelli in prima linea nel giorno della rivolta: "Ha in tasca un triennale con il Dalian di Hamsik e Benitez e salvo ripensamenti dei cinesi, a gennaio-febbraio ci sarà il bis dell'operazione che un anno fa ha portato Marekiaro in Cina".