Calzona a Dazn: "Finalmente una settimana piena per lavorare assieme. Ho visto bene Zielinski"

Prima del match contro il Monza, gara importantissima per gli ospiti in ottica Europa League, ad intervenire ai microfoni di DAZN per il Napoli è stato il tecnico Francesco Calzona: “Abbiamo finalmente avuto una settimana piena, dopo aver giocato 7 partite in 20 giorni. Questa settimana ci è servita per analizzare gli errori e lavorare su di essi. Siamo pronti per questa partita.

Dobbiamo diventare più solidi a livello difensivo, dobbiamo stare lontani dalla porta perché diventiamo fragili quando giochiamo nella nostra metà campo. Mi aspetto una squadra ordinata. Kvara ha quasi sempre giocato ed è tornato dalla nazionale con qualche acciacco. Speriamo che duri il più possibile. Zielinski l’ho visto molto bene e ho deciso di farlo partire dal primo minuto”.