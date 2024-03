Calzona a Dazn: "Gara fondamentale per un obiettivo lontano ma ancora possibile. Sulle condizioni di Osimhen…”

Nel corso del pre-partita di Inter-Napoli il tecnico azzurro Francesco Calzona è intervenuto ai microfoni di Dazn.



Le concorrenti per la Champions corrono. “E’ chiaro che siamo di rincorsa, abbiamo l’obbligo di ottenere il massimo in ogni partita. Questo lo sapevamo quando siamo arrivati. Questa partita è fondamentale per cercare di raggiungere un obiettivo che è lontano ma è ancora possibile”.

Sulla scelta di Raspadori al posto di Osimhen. Come sta il nigeriano? “Raspadori si adatta a tanti ruoli, è molto adatto a giocare in avanti ma ho altri due attaccanti, Osimhen e Simeone, che possono ricoprire quel ruolo. Per quanto riguarda Osimhen ha un’infiammazione sulla cicatrice del vecchio infortunio. Viene in panchina e vediamo se ce ne fosse bisogno se lo possiamo utilizzare”.