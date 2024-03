Calzona a Sky: "Manca un rigore ma siamo fuori per colpa nostra. Concesso troppo al Barça. Sull'obiettivo..."

Nel post-partita di Barcellona-Napoli, il tecnico azzurro Francesco Calzona è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Nel post-partita di Barcellona-Napoli, il tecnico azzurro Francesco Calzona è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo concesso troppo al Barça, abbiamo perso troppi palloni. Siamo stati larghi, abbiamo fatto poca fase preventiva, contro queste squadre non puoi permettertelo. In generale, è stata una gara a fasi alterne. In dei momenti abbiamo fatto anche benino, abbiamo anche rischiato di pareggiare la partita, ma quando perdi queste partite è chiaro che qualcosa non ha funzionato. Eravamo preparati a un avversario difficile, sapevamo di non dover concedere e invece l'abbiamo fatto. Abbiamo sbagliato un sacco di appoggi e di passaggi facili, così abbiamo perso la partita".

Rigore non concesso?

"Mi sembrava rigore netto e non capisco perché a questi livelli il VAR non si prenda tempo sufficiente per prendere una decisione. Velocemente hanno deciso che non c'era nulla e questo mi dispiace perché poteva cambiare la partita".

Non mi aspettavo un Napoli che subisse i contropiedi del Barcellona

"E' vero. Di solito quando hai la palla devi fare la fase difensiva preventiva e oggi non l'abbiamo fatta, eravamo sparsi per il campo e questo non mi piace. Oggi ogni volta che perdevamo palla partivano a campo aperto. C'è tanto da lavorare, è una cosa da sistemare nel minor tempo possibile. Noi quando esce Lobotka in pressione dobbiamo tenere le mezzali in copertura e questo errore ha portato al gol del 2-0".

Per oltre mezz'ora però siete stati dominanti. Vi è mancato un po' di coraggio?

"Non rischiamo il passaggio, cerchiamo il passaggio sicuro e anche oggi durante la riunione tecnica ho chiesto di rischiare la palla, specialmente sulla loro trequarti. Questo è un aspetto che va migliorato: a volte lo fanno, ma troppo poco, bisogna farlo molto di più. Osimhen è andato spesso in fuorigioco perché il passaggio arrivava troppo tardi".

Quale sarà il tuo futuro e quello del Napoli?

"Abbiamo il campionato, ci sono tante partite e dobbiamo cullare il sogno di riagganciare le squadre che sono davanti a noi. E' difficile, ma la matematica non ci condanna. Per quanto riguarda me, è l'ultimo dei pensieri. I ragazzi si stanno impegnando e penso che un passettino avanti lo abbiamo già fatto".