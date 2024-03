Calzona si gioca il futuro in 70 giorni: la conferma a Napoli dipende dalla classifica

Francesco Calzona si sta giocando l’Europa ma anche il futuro: la sua conferma sulla panchina del Napoli

Francesco Calzona si sta giocando l’Europa ma anche il futuro: la sua conferma sulla panchina del Napoli, scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, sono legate anche ai risultati. È la dura legge del gol.

Il quotidiano aggiunge: "Settanta giorni precisi, tondi tondi, in cui farà di tutto per rimodellare la delusione e i paradossi con un’opera che assumerebbe i contorni dell’impresa (per non scomodare i miracoli) e trasformarli in una specie di fuga per la vittoria".