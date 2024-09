Cambia l'attacco? Conte ha già deciso su Lukaku e Neres col Cagliari

Conte avrà presto modo di riflettere sulla formazione in vista del Cagliari potendo contare su una rosa completa con tante soluzioni e alternative. Lukaku scalpita per una maglia dal primo minuto e si avvia a guidare l’attacco all’Unipol, così come David Neres, in lotta con Politano.

Come scrive il Corriere dello Sport, i due si sono allenati anche da soli nei giorni di riposo (Romelu per due giorni) dopo la vittoria sul Parma e in attesa della ripresa del gruppo. Il belga ha rinunciato alla convocazione in nazionale. Ha voluto approfittare della sosta per ritrovare quanto prima il ritmo partita.