Caro Garcia, mancanza di rispetto dalla stampa o da ADL? Le sue parole (smentite solo ieri) sapevano d’addio

Una ricostruzione dettagliata di tutto quello che è accaduto durante questa sosta: sicuri che a mancare di rispetto a Garcia sia stata la stampa?

TuttoNapoli.net

Alla fine della fiera i cattivi sono sempre i giornalisti. L'attacco odierno di Rudi Garcia alla stampa è soltanto l'ultimo ricevuto da una categoria, la nostra, che di certo inappuntabile non è, ma neanche una schifezza come viene troppo spesso dipinta. "Dire che non ho apprezzato il dopo Fiorentina è dire poco, secondo me è stata una mancanza di rispetto nei miei confronti", ha dichiarato l'allenatore francese in conferenza. E poi ancora: "Non ho messo tutti voi nella stessa situazione, tanti mi hanno sostenuto e li ho anche ringraziati, ma alcuni mi hanno fatto fuori abbastanza presto". Parole forti, che necessitano di un approfondimento.

Andiamo per gradi. Due martedì fa, due giorni dopo la sconfitta e la brutta prestazione contro la Fiorentina, nessun quotidiano e men che meno i siti come il nostro avevano osato lanciare la notizia dell'esonero di Garcia. Certo, qualcuno faceva già qualche nome "in caso di eventuale separazione col tecnico", ma nessuno aveva scritto di un licenziamento immediato. Al massimo di "fiducia a tempo" (noi di Tuttonapoli.net in primis) o di "prossime gare decisive". Basta andarsi a fare un giro sul nostro portale, scrollare fino al 9-10 ottobre e verificare tutto. Questo è quello che si asseriva, la conferma di Garcia, dovendo però per forza parlare anche di una panchina traballante, visti i risultati e le prestazioni deludenti.

Arriviamo a ora di pranzo di quel martedì 10 ottobre. Poco dopo le 13 La Repubblica lancia alcune dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, ospite nella sede della LUISS di un convegno di Confindustria, che davvero sapevano d'addio: "Con lui sto vivendo un momento no. Io sono un imprenditore, ho il dovere di interessarmi alla mia impresa. L’allenatore e il direttore sportivo sono al tuo servizio. Prenderò le decisioni più opportune quando sarà il momento di prenderle. [...] Quando prendi un allenatore che non conosce più il calcio italiano, forse fa fatica. Sarebbe accaduto a qualunque altro". A moderare quell'incontro c'era Maurizio Molinari, direttore del suddetto quotidiano nonché amico del presidente: avrebbe potuto mai far scrivere una baggianata ai suoi giornalisti?

Non vogliamo addossare ogni colpa a De Laurentiis, per carità. Anche perché un po' di confusione è stata fatta, dinanzi ad altre parole pronunciate dal patron nella stessa tavola rotonda romana: "A me dispiace quando devi esonerare qualcuno. Ma nel calcio purtroppo avviene di dover fare questo, con la morte nel cuore. Quando devi prendere una decisione così dolorosa, sei il primo a soffrirne". Il riferimento, qui, non era Rudi Garcia, ma Michele Mignani, sollevato dall'incarico di allenatore del Bari appena il giorno prima. Erroneamente qualcuno (non Tuttonapoli.net) aveva collegato queste dichiarazioni al Napoli ed era partita la corsa a chi raccontava prima dell'esonero di Garcia (c'è chi l'ha twittato, salvo poi cancellare il post), ma ADL si riferiva all'altro club della famiglia.

Pochi minuti e tutto è stato chiarito, anche chi aveva sbagliato si è corretto. Ma i rumors continuavano a susseguirsi. Ed è giusto così, perché per raccontare di una posizione (di Garcia) tutt'altro che solida bastavano le prime dichiarazioni, quelle in cui parla di "momento no" e dice che Garcia "non conosce più il calcio italiano". Delle parole che non lasciano grande spazio alle interpretazioni e da cui si è scatenato il putiferio: è da qui che quasi tutti i media hanno cominciato a dare per certo l'esonero. Anche giornalisti vicini a De Laurentiis e alla società avevano parlato a giusta ragione di "esonero virtuale" perché, checché volesse intendere, il presidente con quelle dichiarazioni aveva delegittimato il suo allenatore e ne aveva annullato la credibilità dinanzi alla squadra. In più, Antonio Conte non ha mai smentito i contatti col Napoli, anzi ci ha fatto capire che qualche chiacchierata c'è stata per davvero.

Arriviamo a ieri. De Laurentiis convoca (parte del)la stampa e prova a fare marcia indietro: "Ho risposto ad un invito di un gruppo di 200 intellettuali che mi era stato proposto all'interno della Luiss. Mi era stato detto che era una cosa solo tra di noi con nessuna comunicazione all'esterno e assenza di giornalisti. Suggerì la presenza del direttore della Repubblica che mi conosceva e aveva fatto con me una lunga intervista. Poi mi sono visto proiettate all'esterno delle situazioni che erano di pochi argomenti e non di tutto". Anche prendendo per buone queste parole, il dietrofront è arrivata in maniera tardiva, esattamente nove giorni dopo aver rilasciato quelle dichiarazioni: come mai? Se è vero, come sostiene, che non ha mai detto quelle cose perché De Laurentiis non ha diramato immediatamente un comunicato per smentirle? Adesso che la ricostruzione è completa, torniamo allora a Garcia, a cui rivolgiamo solo due domande in chiusura: caro mister, siamo sicuri che a mancarle di rispetto siano stati i giornalisti? Tutti i virgolettati che abbiamo riportato anche in questo articolo appartengono ai media o al presidente?