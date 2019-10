Caso Insigne, la svolta che non ti aspetti: famiglia furiosa, ma Raiola questa volta fa da pompiere

Lorenzo Insigne resta il nome del giorno dopo la tribuna in Champions League contro il Genk. L'edizione odierna de 'Il Mattino' parla del messaggio scritto dal fratello maggiore Antonio sui social (poi rimosso): "Nemmeno le palle di dire la verità, un gol o un assist ogni 63 minuti: giusto, è poco brillante". Il quotidiano spiega come questa situazione ha indotto ad intervenire Raiola, agente di Insigne: "A fare da pompiere, allora, ci ha pensato Mino Raiola, il potentissimo agente che gestisce Lorenzo. Lo ha tranquillizzato e gli ha fatto capire che quella di Ancelotti è stata solo una lezione per il futuro e che tra lui e l'allenatore non ci devono essere attriti o frizioni".