Castel di Sangro, day 13: partita a pressione, i portieri si allenano... con i piedi
18.49 - Subito in gol McTominay, tra le gambe di Milinkovic: 1-0 fucsia
18.45 - Ora sta per iniziare una partitella su metà campo con le porte grandi. Alcuni cambi di formazione. Blu: Milinkovic; Mazzocchi, Marianucci, Beukema, Spinazzola; Vergara, Hasa, Saco; Politano, Lucca, Lang. Fucsia: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; De Bruyne, Lukaku
18.43 - Termina l'esercitazione a campo ridotto dopo una ventina di minuti di enorme intensità.
18.35 - Finora non sono scesi in campo Ambrosino, Cheddira, Obaretin, D'Angelo, Coli Saco e Buongiorno
18.32 - I portieri ora a turno calciano verso la porta.
18.30 - La partitella si svolge su circa una metà campo e con le mini porte per lavorare parallelamente anche sull'intensità e la riaggressione.
18.25 - In gol Di Lorenzo, Politano e Vergara mentre i portieri lavorano tecnicamente sui cross.
18.24 - In fucsia: 4-4-2 Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; De Bruyne, Lukaku. In blu: 4-3-3 Zanoli, Beukema, Marianucci, Spinazzola; Vergara, Gilmour, Hasa; Neres, Lucca, Lang
18.20 - Non si perde tempo: inizia subito l’esercitazione fucsia contro blu a campo ridotto.
18.17 - La squadra entra in campo divisa in due gruppi.
18.05 - Viene aperta anche la Curva Nord.
17.55 - Sul terreno di gioco sono state disponte 8 min-porte ai 25 metri, quattro per metà campo.
17.50 - Grandissima folla a Castel di Sangro, Distinti e Curva Sud già pieni. Si attende la squadra.
Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella decima giornata di allenamenti a Castel di Sangro. Dopo la seduta mattutina a porte chiuse la squadra di Antonio Conte torna ad allenarsi davanti ai propri tifosi allo Stadio Teofilo Patini. L'apertura dei cancelli dell'impianto abruzzese è prevista per le ore 18.15.
