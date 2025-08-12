Live Castel di Sangro, day 14: inizia la seduta pomeridiana, Manna in tribuna

18.46 - Gruppo diviso in due, si allestisce una metà campo per una partitella.

In fucsia: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, De Bruyne.

In blu: Mazzocchi, Marianucci, Beukema, Spinazzola; Vergara, Gilmour, Hasa; Neres, Lucca, Lang.

18.45 - Gli azzurri entrano in campo accompagnati dai cori "I campioni dell'Italia siamo noi" e "Sarò con te". Primo ad entrare in campo Antonio Conte.

18.40 - Presente in tribuna autorità anche il ds azzurro Giovanni Manna, come sempre incollato al suo telefono.

18.22 - Si riempie anche la Curva Nord, si attende solo l'arrrivo della squadra.

18.15- Curva Sud e Distinti sold-out aperta anche la curva Nord.

18.02 - Aperti i cancelli del Patini, le tribune iniziano pian piano a riempirsi.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella decima giornata di allenamenti a Castel di Sangro. Dopo la seduta mattutina la squadra di Antonio Conte torna ad allenarsi davanti ai propri tifosi allo Stadio Teofilo Patini. L'apertura dei cancelli dell'impianto abruzzese è prevista per le ore 18.15.