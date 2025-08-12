Castel di Sangro, day 14: inizia la seduta pomeridiana, Manna in tribuna
premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live
18.46 - Gruppo diviso in due, si allestisce una metà campo per una partitella.
In fucsia: Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, De Bruyne.
In blu: Mazzocchi, Marianucci, Beukema, Spinazzola; Vergara, Gilmour, Hasa; Neres, Lucca, Lang.
18.45 - Gli azzurri entrano in campo accompagnati dai cori "I campioni dell'Italia siamo noi" e "Sarò con te". Primo ad entrare in campo Antonio Conte.
18.40 - Presente in tribuna autorità anche il ds azzurro Giovanni Manna, come sempre incollato al suo telefono.
18.22 - Si riempie anche la Curva Nord, si attende solo l'arrrivo della squadra.
18.15- Curva Sud e Distinti sold-out aperta anche la curva Nord.
18.02 - Aperti i cancelli del Patini, le tribune iniziano pian piano a riempirsi.
Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella decima giornata di allenamenti a Castel di Sangro. Dopo la seduta mattutina la squadra di Antonio Conte torna ad allenarsi davanti ai propri tifosi allo Stadio Teofilo Patini. L'apertura dei cancelli dell'impianto abruzzese è prevista per le ore 18.15.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro