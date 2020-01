Castrovilli, Llorente e Politano: l'intreccio tra fine mercato e l'estate

Il Napoli è impegnato sul mercato, visto che a Gattuso servono subito rinforzi per puntellare la sua nuova squadra. E tra gli obiettivi per il centrocampo, stando a quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, spunta anche Gaetano Castrovilli, rivelazione della Fiorentina di quest'anno. Gli azzurri faranno concorrenza all'Inter, altro club fortemente interessato all'ex Cremonese, ma potrebbe esserci un intreccio che riguarda anche altri calciatori.

UNA STORIA FATTA IN TRE - Il quotidiano fa sapere che per l'Inter Castrovilli è considerato la mezzala ideale del 3-5-2 di Conte e per arrivare a prenderlo da Appiano potrebbero giocarsi la carta Matteo Politano. Su quest'ultimo, però, c'è anche l'attenzione del Napoli stesso, ma solo nell'ottica di uno scambio di prestiti con Fernando Llorente. E' lo spagnolo il terzo pezzo del puzzle di mercato che si potrebbe costruire, anche perché piace alla stessa Fiorentina: se Castrovilli non andrà all'Inter, potrebbe puntarci forte il Napoli per l'estate, programmando un'operazione da fare subito, e, in quel caso, per la fine di questo mercato resterebbe aperta l'idea dello scambio Politano-Llorente.