Cdm - Kvaratshelia, senza rinnovo può lasciare in estate: ADL non vuole inseguirlo

Kvaratshelia, senza rinnovo può lasciare in estate: ADL non vuole inseguirlo

Il Napoli ha le idee chiare per il rinnovo di contratto di Kvaratshelia. De Laurentiis non vuole inseguirlo in eterno. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, l’offerta del club azzurro "è di 5 milioni più bonus a stagione, una cifra che s’avvicina tanto all’ingaggio di Lukaku, il più pagato tra gli azzurri. L’entourage di Kvara punta ad una base fissa di 8 milioni di euro, si dovrà continuare a lavorare ma il Napoli non ha intenzione d’inseguirlo.

La prossima settimana, invece, le parti dovrebbero entrare nel vivo della trattativa. Se Kvara non dovesse prolungare l’accordo fino al 2029, in estate a due anni dalla scadenza del contratto il Napoli dovrà seriamente considerare l’ipotesi cessione ma De Laurentiis lavora per scongiurare questo scenario, si punta all’intesa ma non è una trattativa semplice".