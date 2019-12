CdS - Ancelotti vacilla, ADL ha chiamato Allegri e Spalletti! Tra i nomi anche Gattuso e un Mister X

La posizione di Ancelotti vacilla, per questo il Napoli si guarda attorno in cerca di possibili sostituti. Saranno decisive le prossime partite. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che De Laurentiis ha telefonato ad Allegri, Spalletti e Gattuso, ma sullo sfondo c'è anche un "mister x" il cui nome resta ancora avvolto nel mistero e col quale è stato fissato un appuntamento alla Filmauro. Il quotidiano spiega che Allegri ha declinato, per il momento, perché resterà fermo fino a giugno. Con l'ex tecnico dell'Inter il patron azzurro ha parlato anche degli aspetti economici, sa che ci vorrebbero circa 6 milioni per strapparlo all'attuale contratto coi nerazzurri. Una tentazione rimasta ancora in piedi.