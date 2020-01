CdS - Demme, ecco perchè non è ancora ufficiale. Oggi 'contatto' con Gattuso ed i compagni

Diego Demme è arrivato nella serata di giovedì a Napoli, dopo aver espletato il rito delle visite mediche a Roma. Si attende solo l'annuncio ufficiale dell'acquisto per il centrocampo di Gattuso, annuncio che è leggermente slittato per problemi burocratici di un trasferimento ch’è fatto e che va solo ufficializzato come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Terminate le visite mediche Demme è stato portato immediatamente alla Filmauro, spiega il quotidiano per firmare con Aurelio De Laurentiis il contratto di cinque anni a due milioni di euro netti a stagione. Questa mattina incontrerà Gattuso e i suoi nuovi compagni di squadra: sosterrà l’allenamento di rifinitura con il gruppo, poi tiferà da Napoli, seduto dinnanzi alla tv, i suoi compagni impegnati all'Olimpico contro la Lazio.