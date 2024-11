Cds - Era scritto: il trionfo del Napoli con gol di Lukaku marcato da Hummels

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni analizza la vittoria del Napoli al Maradona contro la Roma: "Era tutto scritto. Era scritto che vincesse il Napoli. Era scritto che la Roma, una malata nient’affatto immaginaria, si sarebbe difesa per tentare di non prenderle: il minimo dal massimo possibile, oggi. Era scritto che segnasse Lukaku.

E che, al momento del gol, su Big Rom ci fosse l’invocatissimo (quasi) debuttante Hummels, presentato da Ranieri all’inizio della ripresa in sostituzione di El Shaarawy. Era scritto. Perché puoi anche alzarti molto presto, ma il tuo destino s’è alzato un’ora prima (è un proverbio africano). Ed è un dato di fatto che in questo Napoli ci sia davvero qualcosa di diverso e indispensabile: Antonio Conte, uno che non racconta cazzate e che sa come si fa".