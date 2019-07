CdS - Giuntoli in pressing su Pèpè, incontro con un intermediario: offerta da 60 mln più Ounas

MULTIMEDIA FOTO TN - ECCO ELMAS: IN VIAGGIO PER VISITE MEDICHE E FIRMA COL NAPOLI! Pronto a firmare il suo nuovo contratto con il Napoli. Eljif Elmas è partito per l’Italia insieme al suo intermediario, George Gardi. Il giocatore atterrerà a Roma dove farà le visite mediche a a Villa Stuart per poi raggiungere i compagni a... Pronto a firmare il suo nuovo contratto con il Napoli. Eljif Elmas è partito per l’Italia insieme al suo intermediario, George Gardi. Il giocatore atterrerà a Roma dove farà le visite mediche a a Villa Stuart per poi raggiungere i compagni a...