CdS - James vuole il Napoli, ADL non cambia idea sul prestito: la decisione Real in una decina di giorni

James vuole il Napoli, il Napoli vuole James, il Real vuole 42 milioni e il Napoli il prestito. Insomma, nulla è cambiato nella situazione James Rodriguez. A fare il punto è l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “James è a Madrid, prigioniero di una situazione per lui surreale, praticamente emarginato e senza che possa intravedere un orizzonte: il proprio desiderio, e si chiama Napoli, è stato comunicato più volte a Florentino Perez, che intanto aspetta che estimatori del trequartista si presentino e provvedano ad accontentarlo, versando una somma che oscilli intorno ai quarantadue milioni di euro”. Per il quotidiano questa trattativa “che definire estenuante saprebbe eufemismo”, potrebbe trovare una svolta nell’arco di una decina di giorni. “La decisione sembra nell’aria, cosa volete che siano ancora una decina di giorni (come raccontano le voci di dentro di questo microcosmo ch’è il mercato)?”, si legge sul quotidiano. Il Corriere spiega che l’Atletico è rimasto nella penombra mentre De Laurentiis resta sulle sue posizioni: prestito con diritto di riscatto, eventualmente fissando già la cifra o semmai discutendone tra un anno, quando James Rodriguez sarà a dodici mesi dalla scadenza a parametro zero.