Cds - Lobotka, ridotta la distanza col Celta: a breve summit in Spagna

Il Napoli spinge per Stanislav Lobotka. Lo slovacco del Celta Vigo ha una clausola rescissoria da 50mln di euro, ma secondo quanto scrive il Corriere dello Sport gli spagnoli hanno aperto ad una cifra nettamente inferiore. Potrebbero accontentarsi di circa 30mln di euro, considerando la voglia del giocatore di salire di livello, assicurarsi un ingaggio molto più alto e seguire i passi del connazionale Hamsik. Il club partenopea conta di limare le cifre, scendendo sui 25mln di euro, divisi tra 5mln di prestito oneroso e 20 di riscatto obbligatorio. Le parti dunque si avvicinano, non resta che parlarne da vicino e per questo nei prossimi giorni andrà in scena un incontro in Spagna.