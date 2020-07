CdS - Osimhen, ADL strappa altro sconto sul Lille con Manzi: scende la cifra dell'affare

L'inserimento nell'affare a sorpresa di Manzi, capitano della Primavera, permetterà al Napoli di ridurre ulteriormente la parte fissa per Victor Osimhen. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che saranno 47 i milioni da versare al Lille più il giovanissimo difensore e Karnezis. Ora è tutto fatto, i contratti viaggiano via Pec, si aspetta solo l'ok dell'amministratore delegato Chiavelli per il tweet di De Laurentiis. Dunque per l'annuncio tanto atteso.