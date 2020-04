CdS - Tre centrali nella lista di Giuntoli: in cima c'è Vertonghen

Il Napoli è alla ricerca di un difensore centrale per la prossima stagione ed il nome che sembra essere in cima alle preferenze è quello di Jan Vertonghen. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il difensore del Tottenham era stato cercato già a gennaio per cercare di capire se fosse possibile anticipare l’operazione.

“Al termine della stagione il difensore sarà libero a parametro zero - si legge - e potrebbe rappresentare una soluzione. Il Napoli ha guardato in Francia, a Malang Sarr (21) del Nizza), ma ci sarà modo per lasciarsi andare per considerare anche Robin Koch (del Friburgo)”.